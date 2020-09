Regionali, per il centrosinistra cattive notizie anche dalla Puglia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo Marche e Toscana, secondo il rilevamento di Nando Pagnoncelli pubblicato oggi sul Corriere della sera, il centrosinistra è in grande affanno anche in Puglia. Fitto, candidato del centrodestra, avrebbe nelle intenzioni di voto un lieve vantaggio su Emiliano (e alle Regionali per vincere basta un voto in più)“Le intenzioni di voto per il candidato al momento vedono in vantaggio Fitto su Emiliano: 41% a 39,4% - rileva Pagnoncelli-. A seguire Laricchia con il 15,6% e, decisamente più staccato, Scalfarotto con l’1,6%. Tutti gli altri sono stimati al di sotto dell’1%. Riguardo alle liste, Pd (18%) e Lega (17,5%) si contendono il primato, seguiti dal M5S (17%), Fratelli d’Italia (12,9%), Forza Italia (7,5%) e dalle numerose liste di appoggio al presidente uscente e al suo ... Leggi su huffingtonpost

SusannaCeccardi : Quello che conta per me è il futuro della mia regione e dei suoi concittadini: le regionali non sono un test sulla… - La7tv : #lariachetira La candidata alla regione Puglia @AntoLari1986 (M5S) attacca la gestione della sanità da parte del go… - sentonyiwobi : ??Buonasera Amici! Finalmente riprendono i miei impegni politici sul territorio per la campagna elettorale delle… - Affaritaliani : Regionali, patto Renzi-Bonaccini Il 5-1 per il cdx fa saltare Zingaretti - capasso_mike : @RobertoMerlino1 Lasciali crogiolare nei loro falsi sondaggi, se guardi i voti dei singoli partiti ( senza ammucchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali per Regionali, per il centrosinistra cattive notizie anche dalla Puglia L'HuffPost Superbonus 110% e accertamento: a chi appartiene la tutela giurisdizionale

Il problema della giurisdizione In via generale, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi ...

SS. 655 Bradanica: Chiusura al traffico dell’uscita per La Martella. Cittadini delusi, ignorati e penalizzati

Lettera del Comitato di Quartiere del Borgo La Martella “Quaroni” inviata all’ANAS, al Prefetto di Matera e all’Assessore Regionale Donatella Merra: Il mese di Maggio 2020 per la esecuzione di alcuni ...

Il problema della giurisdizione In via generale, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi ...Lettera del Comitato di Quartiere del Borgo La Martella “Quaroni” inviata all’ANAS, al Prefetto di Matera e all’Assessore Regionale Donatella Merra: Il mese di Maggio 2020 per la esecuzione di alcuni ...