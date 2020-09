Regionali, Meloni: “Abbiamo le carte in regola per vincere. Mattarella non potrà ignorare il risultato” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Chiediamo di votare Fratelli d’Italia per le capacità di buon governo che abbiamo dimostrato nei Comuni che amministriamo e per le risposte concrete che siamo capaci di dare”. In vista delle Regionali, Giorgia Meloni si rivolge ai toscani dalle colonne del quotidiano il Tirreno, cui ha rilasciato una lunga intervista. È un ragionamento che vale per tutta Italia, per tutte le regioni chiamate al voto il 2o e il 21 settembre. E, avverte Meloni, “se anche qui in Toscana, come in altre regioni, la sinistra e le forze di maggioranza dovessero essere bocciate alle urne, sarà difficile per il presidente Mattarella non tenerne conto”. Meloni: “La sinistra è regina di inciuci” “Il giudizio degli elettori – sottolinea la leader di ... Leggi su secoloditalia

