Regionali Marche, aveva definito il personale sanitario «mediocre»: Acquaroli si scusa per la gaffe, colpa del correttore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° settembre)Alla fine sono arrivate le scuse. Il candidato del centrodestra alle elezioni Regionali nelle Marche, Francesco Acquaroli, è finito nelle ultime ore al centro di furiose polemiche per un passaggio del suo programma elettorale che diceva: «Potenziare i servizi sociosanitari per soddisfare i reali bisogni della popolazione, investendo nel personale mediocre delle diverse professioni sanitarie». personale mediocre? L’indignazione di operatori e operatrici degli ospedali marchigiani dopo messi passati in prima linea per l’emergenza Coronavirus è stata immediata. Ieri 1 settembre però sono arrivate le scuse e le spiegazioni di Acquaroli. «Voglio chiedere ... Leggi su open.online

stefano96762286 : RT @ilgiornale: Sinistra indietro nelle Marche. E può perdere anche la Toscana. Boccia fa già scudo: il governo non rischia - ilgiornale : Sinistra indietro nelle Marche. E può perdere anche la Toscana. Boccia fa già scudo: il governo non rischia… - vicinipaola_ : RT @GenCar5: Leggo denunce che almeno nelle #Marche e in #Toscana, i sondaggi del @sole24ore sulle #Regionali sarebbero taroccati per crear… - CentroPagina : È la fotografia scattata dal sondaggio del @Corriere sulle preferenze prima del voto del 20 e 21 settembre quando i… - Bart__Alex : Nelle #Marche sbanca il candidato della Meloni, Pd e M5s cancellati DAVVERO QUALCUNO VOTERA' ANCORA PER CHI HA LA… -