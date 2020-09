Regionali 2020 “thriller”: tre scenari per la tenuta del Conte-bis (Di mercoledì 2 settembre 2020) Inizia decisamente in salita il mese di settembre per il Conte bis che inaugura un autunno caldo su più fronti. Tanti appuntamenti in pochi giorni, quello politicamente più interessante è senza dubbio fissato al 20 e 21 settembre quando cioè si voterà in sei Regioni. Nonostante da più parti ci si affretti a ribadire che il test è appunto regionale e che quindi non avrà ripercussioni sulla compagine di Governo, la realtà è che tutti sanno che una eventuale debacle delle forze di maggioranza avrebbe – eccome – riflessi sull’esecutivo. Il Governo parte da un vantaggio che però potrebbe rivelarsi un boomerang: al momento 4 delle Regioni in cui gli elettori sono chiamati al voto (Toscana, Marche, Campania e Puglia) sono nelle mani del centrosinistra, solo due (Veneto e ... Leggi su quifinanza

