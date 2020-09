Referendum: se vincesse il no... (Di mercoledì 2 settembre 2020) A far pendere la bilancia contro il taglio dei parlamentari non c'è solo l'istinto di conservazione della classe politica. C'è anche la consapevolezza che la riduzione non renderà Parlamento più efficiente e nemmeno più indipendente. Qualche sera fa mi è capitato di vedere Dino Giarrusso in tv. L'europarlamentare dei Cinque stelle parlava della riforma che riduce i parlamentari di circa un terzo, taglio che gli italiani dovranno approvare o respingere il 20 e 21 settembre, quando insieme con le regionali si terrà il Referendum confermativo alle modifiche della Costituzione. Nel solito pastone politico che ogni sera viene dispensato dal Tg1, l'ex Iena spiegava a nome dei grillini la ragioni del Sì alla sforbiciata di politici. L'intervento è durato pochi minuti, ma l'unica giustificazione che l'eurodeputato ... Leggi su panorama

