Reddito di Cittadinanza, contratti di lavoro e navigator: ottimi risultati (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ieri è arrivata la comunicazione ufficiale di Anpal: sono quasi 200 mila i contratti di lavoro sottoscritti in pochi mesi da chi ha percepito il Reddito di Cittadinanza. Si tratta del 20% sul totale dei beneficiari occupabili e questo lo rende un risultato indiscutibilmente positivo. Del resto trovare un’occupazione a chi – magari per molti anni – ha vissuto in povertà assoluta senza aiuto e senza speranza è un compito difficilissimo. È per questo che ai navigator e a chi sta ancora rivoluzionando le politiche attive dico convinto che dobbiamo andare avanti, contro ogni critica e contro ogni tentativo di sabotaggio. Circa un mese fa, nel corso di un’audizione in Commissione lavoro alla Camera, il presidente Mimmo Parisi aveva parlato ... Leggi su ilblogdellestelle

