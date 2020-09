Recovery Fund, Scholz: accordo entro fine anno, risorse già da gennaio 2021 (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – L’obiettivo è quello di portare a termine i negoziati su bilancio Ue e Recovery Fund entro la fine dell’anno, “affinché le risorse possano partire da gennaio 2021”. Il target lo ha fissato il Ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz in videoconferenza davanti alla commissione Economica del Parlamento Ue. “La situazione economica in Europa è seria, c’è speranza che ci sia una buona ripresa ma non abbiamo ancora superato il peggio”, ha sottolineato Scholz secondo il quale “è necessario spendere il denaro del piano di recupero Ue per uscire dalla crisi“. Il Ministro tedesco si è poi focalizzato sulla ... Leggi su quifinanza

