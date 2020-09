Real Madrid, Courtois positivo al Covid-19 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Anche Thibaut Courtois si iscrive al triste albo dei contagiati al Covid-19, a riportare la notizia è il portale belga Dhnet. Dopo i contagiati del PSG usciti nelle ultime ore, anche il Real si ritrova a fare i conti con il coronavirus dopo il tampone positivo del portiere belga.caption id="attachment 990009" align="alignnone" width="1024" Courtois (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, fatta per l'arrivo di Brahim Diaz In prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid… - AntoVitiello : Dopo #Ibra e #Tonali il #Milan si sta concentrando sulla chiusura delle operazioni #Brahim e #Bakayoko, nel primo c… - Sport_Mediaset : #Milan, #BrahimDiaz è arrivato: 'Sono molto contento, pronto per questa sfida'. Lo spagnolo, in arrivo dal Real Mad… - ilfumalu : @diego_tvl @Guidorizzi82 @pisto_gol Mourinho è andato via lui e da vincente e al Real Madrid Gattuso lo manderanno… - CapetoLodovico : RT @juventusfans: Roma-Juventus 2a Juve-Napoli 3a Alla prima chi? Real Madrid? -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, scelto il tridente titolare: due top player verso l’addio ItaSportPress Il bibliotecario di Madrid che legge le storie al telefono agli anziani per alleviare la solitudine

Si chiama Juan Sobrino ed è un bibliotecario di Madrid che, insieme ad altri volontari, legge delle storie agli anziani al telefono una volta a settimana. I lettori accaniti lo sanno bene, leggere e v ...

Real Madrid, Courtois positivo al Coronavirus

Dopo i tre casi di positività al Coronavirus nel Paris Saint Germain, anche Thibaut Courtois è risultato positivo al test del tampone.

Si chiama Juan Sobrino ed è un bibliotecario di Madrid che, insieme ad altri volontari, legge delle storie agli anziani al telefono una volta a settimana. I lettori accaniti lo sanno bene, leggere e v ...Dopo i tre casi di positività al Coronavirus nel Paris Saint Germain, anche Thibaut Courtois è risultato positivo al test del tampone.