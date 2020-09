Real Madrid, Courtois positivo al Coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) Thibaut Courtois è risultato positivo al Coronavirus dopo il test del tampone effettuato in Belgio Dopo i tre casi di positività al Coronavirus nel Paris Saint Germain, anche Thibaut Courtois è risultato positivo al test del tampone. Lo riporta Dhnet in Belgio che spiega come il portiere del Real Madrid non abbandonerà il ritiro della nazionale belga. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, fatta per l'arrivo di Brahim Diaz In prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid… - AntoVitiello : Dopo #Ibra e #Tonali il #Milan si sta concentrando sulla chiusura delle operazioni #Brahim e #Bakayoko, nel primo c… - Sport_Mediaset : #Milan, #BrahimDiaz è arrivato: 'Sono molto contento, pronto per questa sfida'. Lo spagnolo, in arrivo dal Real Mad… - CapetoLodovico : RT @juventusfans: Roma-Juventus 2a Juve-Napoli 3a Alla prima chi? Real Madrid? - Transfermarkt : RT @TMit_news: Diventa 'maggiorenne' il passaggio di #Ronaldo dall'Inter al Real Madrid ??. Il punto più alto della sua formidabile carriera… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, scelto il tridente titolare: due top player verso l’addio ItaSportPress Euroleghe Fantacalcio - Arriva il voto live e redazionale

Il primo passo per andare verso il “live” è convertire la fonte voti. Il voto statistico Alvin 482, che continuerà il suo eccellente lavoro come fonte alternativa nel fantacalcio italiano, si accomoda ...

Inter, Eriksen punge Conte: “Dipende da lui” | Nuova offerta shock

Eriksen è al centro dei rumors di calciomercato Inter. Dal ritiro della Danimarca il fantasista manda una frecciata a Conte. Offerta del Real Madrid. “Ci è voluto un periodo di adattamento alla Serie ...

