Real Madrid, anche Courtois sarebbe risultato positivo al Covid-19 (Di mercoledì 2 settembre 2020) anche Thibaut Courtois sarebbe risultato positivo al Covid-19. A riportarlo è stato il quotidiano francese “La Derniere Heure”, secondo il quale il test effettuato dall’estremo difensore del Real Madrid, impegnato ora nel ritiro della nazionale belga a Tubize per le prossime sfide di Nations League, avrebbe dato un riscontro positivo. È atteso ora un test Pcr per stabilire se Courtois dovrà lasciare i compagni e andare in isolamento secondo quanto previsto dal protocollo sanitario. Leggi su sportface

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, fatta per l'arrivo di Brahim Diaz In prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid… - AntoVitiello : Dopo #Ibra e #Tonali il #Milan si sta concentrando sulla chiusura delle operazioni #Brahim e #Bakayoko, nel primo c… - Sport_Mediaset : #Milan, #BrahimDiaz è arrivato: 'Sono molto contento, pronto per questa sfida'. Lo spagnolo, in arrivo dal Real Mad… - sportface2016 : #RealMadrid, #Courtois sarebbe risultato positivo al #Covid_19: ora il test Pcr stabilirà se il portiere belga dovr… - CronacheTweet : #Courtois è risultato positivo al #Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, scelto il tridente titolare: due top player verso l’addio ItaSportPress Inter, Eriksen punge Conte: “Dipende da lui” | Nuova offerta shock

Eriksen è al centro dei rumors di calciomercato Inter. Dal ritiro della Danimarca il fantasista manda una frecciata a Conte. Offerta del Real Madrid. “Ci è voluto un periodo di adattamento alla Serie ...

ACB Liga Endesa: pubblicato il calendario della stagione 2020/21

Il Barça inizierà in casa contro San Pablo Burgos, il Real Madrid in trasferta contro la Delteco GBC mentre i campioni in carica del Baskonia in casa contro Valencia per il big match di giornata.

Eriksen è al centro dei rumors di calciomercato Inter. Dal ritiro della Danimarca il fantasista manda una frecciata a Conte. Offerta del Real Madrid. “Ci è voluto un periodo di adattamento alla Serie ...Il Barça inizierà in casa contro San Pablo Burgos, il Real Madrid in trasferta contro la Delteco GBC mentre i campioni in carica del Baskonia in casa contro Valencia per il big match di giornata.