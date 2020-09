Rapina ai tempi del Coronavirus: armato di pistola e con mascherina entra in farmacia e minaccia il dipendente, poi fugge con l’incasso (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ha fatto irruzione in una farmacia in via del Pianeta Giove, zona Torrino a Roma, nella tarda serata di ieri, intorno alle 19:55. armato di pistola e con il volto travisato da una mascherina ha prima minacciato il dipendente e ha rubato l’incasso di 200 euro e poi si è dato repentinamente alla fuga. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito. Le indagini sono in corso per dare un volto e un nome al malvivente. Rapina ai tempi del Coronavirus: armato di pistola e con mascherina entra in farmacia e minaccia il dipendente, poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

di Elisabetta Rossi "Metti giù il coltello, aiuto". Ore 13, parco Miralfiore, parcheggio davanti all’ingresso vicino al Campo scuola. A sentire quella voce terrorizzata di donna che esce dal boschetto ...

Rapina tabaccaia armato di coltello

Ha agito in pieno giorno e con il volto coperto il rapinatore che ieri è entrato in una tabaccheria di via Birago armato di coltello. È successo tutto in una manciata di minuti, intorno alle 11.30 del ...

