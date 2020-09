Ramsey Juventus, offerta dalla Premier: la decisione del calciatore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ramsey Juventus – Aaron Ramsey sembrerebbe essere momentaneamente uno dei profili in uscita dalla Juventus. Il centrocampista gallese non rientrerebbe più nei piani della società, con molti club interessati all’ex Arsenal. Il giocatore sembrava essere vicinissimo al Newcastle dopo aver strizzato l’occhiolino alla dirigenza del St. James Park. Il club inglese incassa il no di Ramsey e adesso lo scenario si complica anche se non mancherebbero le lusinghe di altre squadre. e lo scenario Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Giornale” Ramsey avrebbe rispedito al mittente le sirene dei Magpies. L’offerta corrispondeva a 15 milioni, ma il giocatore non gradirebbe la destinazione. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

gazzettaReggioE : Ladro di bici riconosciuto grazie alla maglietta della Juventus, la numero 8 attualmente indossata da Ramsey --> - forumJuventus : [Il Giornale] Una Signora in vendita: Pirlo vuole rifondare la rosa e reinvestire in rinforzi ??… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: [Il Giornale] Una Signora in vendita: Pirlo vuole rifondare la rosa e reinvestire in rinforzi ?? - mohamdamine11 : RT @forumJuventus: [Il Giornale] Una Signora in vendita: Pirlo vuole rifondare la rosa e reinvestire in rinforzi ?? - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: [Il Giornale] Una Signora in vendita: Pirlo vuole rifondare la rosa e reinvestire in rinforzi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ramsey Juventus Locatelli alla Juve: decide Ramsey Tuttosport Locatelli alla Juve: decide Ramsey

Saggio, Manuel Locatelli. Gli tocca parlare anche di Juventus, a Coverciano, epperò nel farlo il centrocampista non lascia trasparire la benché minima traccia di delusione. Pur sapendo, è ovvio, che i ...

Il Giornale - Ramsey dice no al Newcastle, in fumo plusvalenza per la Juventus. Ma dalla Premier potrebbero arrivare altre offerte

Si parla del futuro di Aaron Ramsey sulle colonne de Il Giornale: il gallese ha declinato le avance del Newcastle che offriva 15 milioni alla Juve. Una ricca plusvalenza andata in fumo, anche se non s ...

Saggio, Manuel Locatelli. Gli tocca parlare anche di Juventus, a Coverciano, epperò nel farlo il centrocampista non lascia trasparire la benché minima traccia di delusione. Pur sapendo, è ovvio, che i ...Si parla del futuro di Aaron Ramsey sulle colonne de Il Giornale: il gallese ha declinato le avance del Newcastle che offriva 15 milioni alla Juve. Una ricca plusvalenza andata in fumo, anche se non s ...