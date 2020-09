'Quo Vadis, Aida?', alla Mostra di Venezia il film sul massacro di Srebrenica (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Solo perché riteniamo che alcune cose siano inimmaginabili, non significa che non possano accadere": con queste parole la regista e sceneggiatrice bosniaca Jasmila Zbanic ha presentato il film 'Quo ... Leggi su quotidiano

"Solo perché riteniamo che alcune cose siano inimmaginabili, non significa che non possano accadere": con queste parole la regista e sceneggiatrice bosniaca Jasmila Zbanic ha presentato il film 'Quo V ...VENICE, SEP 2 - Fourteen foreign films are vying with four from Italy for the Golden Lion at this year's 77th annual Venice Film Festival which kicks off on Wednesday night and runs until September 12 ...