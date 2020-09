Questa foto mostra i festeggiamenti dei tifosi del Liverpool, la manifestazione di Berlino non c’entra (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il 30 agosto 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra dall’alto una folla di persone per strada. L’immagine è accompagnata da un commento in cui si sostiene che si tratterebbe di un momento della manifestazione di protesta tenutasi a Berlino il 29 agosto 2020 contro le misure di contrasto alla diffusione della Covid-19 istituite dalle autorità e ritenute dai manifestanti un attacco alle libertà personali. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 30 agosto 2020 – Fuori contesto La foto oggetto della nostra analisi non mostra infatti la manifestazione svoltasi in Germania il 29 agosto 2020. L’immagine immortala in realtà i ... Leggi su facta.news

