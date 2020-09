Quelli nella foto con Trump non erano i veri proprietari dei negozi distrutti a Kenosha (Di giovedì 3 settembre 2020) I proprietari dei negozi distrutti a Kenosha nella foto con Trump in realtà non erano i veri proprietari. A rivelarlo sono gli effettivi titolari degli esercizi che sono rimasti danneggiati durante le proteste nella cittadina del Wisconsin, seguite al ferimento del 29enne afroamericano Jacob Blake da parte della polizia. Un nuovo particolare che sembra confermare come la visita di Trump nella cittadina avesse come unico obiettivo quello di riaccendere le tensioni e aizzare la paura delle proteste antirazziste in chiave elettorale. LEGGI ANCHE > Trump infiamma Kenosha: “Il razzismo non esiste in America” Chi ... Leggi su giornalettismo

ricpuglisi : Il personalismo nella politica odierna è eccessivo: molti di quelli che osannano #Draghi come persona non hanno ne… - IlContiAndrea : Comunque sì, bello tutto per carità, ma vorrei arrivasse prima possibile il vaccino anti #Covid_19 per spararmelo i… - marcocappato : Per quelli che 'le temperature hanno sempre oscillato nella storia'. Ferma il #CambiamentoClimatico Firma su… - Maurizi68826577 : @rivia_di Gli anni '70 furono tempi di speranza nella svolta a destra. Gli uomini al comando erano quelli giusti.… - xbeequeenx : @ridomapiango @fabiussahs diciamo che di solito non vado d'accordo con quelli nati nella parte iniziale di ottobre?? -

Ultime Notizie dalla rete : Quelli nella Coronavirus: in provincia di Grosseto quattro nuovi casi. Tre sono quelli di Monterotondo IlGiunco.net La Roma vuole giocare in difesa. Fonseca chiede tre ricambi

Tre difensori centrali. Non uno in meno. È questo l’obiettivo di Fienga e De Sanctis anche alla luce della scelta di Fonseca di continuare con la difesa a tre. Prima però ci sono da piazzare Fazio (Vi ...

Bonus bici, meglio tardi che mai: rimborsi per tutti dal 4 novembre

L'annuncio del ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Per richiedere fino a 500 euro e il 60% del costo servono fattura o scontrino e Spid. "Ritardo evidente, ma per farlo avere a tutti" Il decreto attu ...

Tre difensori centrali. Non uno in meno. È questo l’obiettivo di Fienga e De Sanctis anche alla luce della scelta di Fonseca di continuare con la difesa a tre. Prima però ci sono da piazzare Fazio (Vi ...L'annuncio del ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Per richiedere fino a 500 euro e il 60% del costo servono fattura o scontrino e Spid. "Ritardo evidente, ma per farlo avere a tutti" Il decreto attu ...