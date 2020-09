Quanto diminuirono le temperature durante l’ultima era glaciale? (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’ultima era glaciale portò una temperatura globale di circa 7°C inferiore ai valori attuali. Il dato, che forse non sorprende, rappresenta un valore molto importante perché non stiamo parlando di variazioni locali bensì di variazioni globali e in tal senso è da considerarsi evidentemente una deviazione considerevole. La quantificazione di questa anomalia è stata misurata da un gruppo di ricercatori dell’Università dell’Arizona. Ricordiamoci che l’ultimo periodo glaciale è stata l’ultima delle quattro glaciazioni che hanno avuto luogo dal Pleistocene al Quaternario. Cominciò 110.000 anni fa e terminò intorno al 10.000 a.C., lasciando il posto all’Olocene o periodo post-glaciale, il periodo in cui ci troviamo oggi. Ecco ... Leggi su meteogiornale

