Quando è Inter Juventus – Data ufficiale e calendario (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il calcio italiano è pronto a vivere una nuova stagione con la Serie A che prenderà il via il prossimo 19 settembre, Data confermata ufficialmente dalla FIGC. Sarà caccia alla Juventus, campione d’Italia da 9 anni consecutivi. Inter e Juventus: come si stanno muovendo sul mercato L’Inter che lo scorso anno ha chiuso al secondo posto ha come obiettivo stagionale quello di lottare per il titolo, per questo motivo il mercato nerazzurro è un fiume in piena. Acquistato già da tempo Hakimi, si seguono in questi giorni calciatori del calibro di Vidal e Kantè, mentre è vicinissimo Kolarov. La Juventus che ha cambiato guida tecnica passando da Sarri all’esordiente Pirlo, per il momento è imbrigliata a causa di alcuni ... Leggi su giornal

SerieA : Quando si ripresenterà la sfida tra i due migliori attacchi dell’ultima #SerieATIM? ?? Mancano solo 2 giorni aI cal… - pisto_gol : Quando tutti dicevano che era già dell’Inter ????????Bruciati - Lee_Hyugil : RT @Inter: ?? | PREVISIONI È il giorno dei calendari: secondo voi quando cadrà il #DerbyMilano? #SerieATIM #NonPrendereImpegni https://t.c… - Batwayne82Queen : RT @Inter: ?? | PREVISIONI È il giorno dei calendari: secondo voi quando cadrà il #DerbyMilano? #SerieATIM #NonPrendereImpegni https://t.c… - michelab_ : RT @Inter: ?? | PREVISIONI È il giorno dei calendari: secondo voi quando cadrà il #DerbyMilano? #SerieATIM #NonPrendereImpegni https://t.c… -