"Quali voti abbiamo preso". Odor di trionfo per Susanna Ceccardi, lo schiaffo alla sinistra (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ospite d'onore a Omnibus, su La7, ecco Susanna Ceccardi, candidata della Lega alla regione Toscana. Gli ultimi sondaggi la danno di fatto alla pari con il candidato di centrosinistra, insomma la possibilità, storica, di espugnare la roccaforte rossa è molto più che concreta. E a Omnibus la Ceccardi viene chiamata a commentare i sondaggi: "Su tanti temi sociali i voti si sono spostati verso la coalizione di centrodestra", sottolinea la leghista. Dunque, replica anche a chi sostiene che si sia "ammorbidita" per intercettare maggiori consensi: "Non mi sono ammorbidita, ora le persone mi conoscono meglio", taglia corto. Infine, una battuta anche su Firenze e provincia, dove il centrosinistra sarebbe in vantaggio: per la ... Leggi su liberoquotidiano

Rieti, distanza e mascherina: tutte le regole per votare ai tempi del coronavirus

RIETI - ?Il 20 e 21 settembre si vota per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e in più, restando al Reatino, anche per il rinnovo di 7 amministrazioni Comunali: Fara in Sabina, Mo ...

