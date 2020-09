Puntano pistola finita contro gli agenti: inseguiti ed arrestati nel Napoletano (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Armando Diaz due persone in sella a uno scooter che, alla loro vista, hanno invertito il senso di marcia per sottrarsi al controllo puntando una pistola verso i poliziotti. Gli agenti li hanno raggiunti in via Aldo Moro dove il passeggero, dopo essersi disfatto dell’arma, ha tentato nuovamente la fuga a piedi fino a quando, dopo un inseguimento, è stato rintracciato in un garage privato di viale Alemagna. I poliziotti hanno recuperato la pistola, una riproduzione di un’arma priva di tappo rosso e, poco dopo, hanno rintracciato anche il conducente. Emanuele Del Mastro, 22enne di Torre ... Leggi su anteprima24

stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Portici, puntano pistola contro agenti e scappano: arrestati - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Portici, puntano pistola contro agenti e scappano: arrestati - SkyTG24 : Portici, puntano pistola contro agenti e scappano: arrestati - ilGazzettinoves : #Portici, puntano pistola contro i poliziotti: inseguiti ed arrestati - Maximofivestar : RT @mattinodinapoli: Puntano la pistola verso la polizia poi se ne disfano: due arresti a Portici -