Puglia: piano ospedaliero Covid, avviata la verifica Regione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dipartimento Politiche della Salute ha avviato la verifica del piano ospedaliero Covid, con un esame puntuale dello stato dell’avanzamento dell’avvio dei reparti dedicati alla cura dei pazienti affetti da Covid-19. Insieme alle direzioni strategiche delle Asl pugliesi – nei giorni scorsi e fino ad oggi – sono stati esaminati fattori cruciali come l’allestimento e la disponibilità di posti letto, il fabbisogno delle terapie intensive come già deciso in precedenza, i percorsi clinici e la separazione tra i settori e le attività Covid da quelle no-Covid. E’ stato impostato un lavoro che riguarda le aree vaste in modo da garantire ... Leggi su noinotizie

