PS5, Xbox Series X e Nvidia RTX 3090 in un'immagine che compara l'enorme dimensione della GPU con le console (Di mercoledì 2 settembre 2020) Di certo il 2020 verrà ricordato per le dimensioni ingenti dei vari hardware, PlayStation 5 e Xbox Series X comprese. Nella giornata di ieri Nvidia ha presentato le suo nuove schede grafiche, RTX 3070, RTX 3080 e la punta di diamante, RTX 3090, grande non solo nel prezzo ma a quanto pare anche nelle dimensioni fisiche.L'utente di Twitter Shen Ye ha creato un'immagine confrontando le dimensioni della scheda grafica RTX 3090 con Xbox Series X e PS5 e, che ci crediate o no, la GPU è in realtà persino più alta di Xbox Series X. La vincitrice assoluta in termini di dimensioni è tuttavia PlayStation 5.A tal proposito, per quanto riguarda GeForce RTX 3090, ... Leggi su eurogamer

