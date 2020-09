Prossimo sgombero di un campo rom a Roma: l'appello delle famiglie residenti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nonostante il blocco stabilito fino al 31 dicembre dal decreto legge del 19 maggio, convertito nella legge n. 77/2020, il comune di Roma intende andare avanti con lo sgombero dell'area F del campo rom di Castel Romano, situato intorno al chilometro 20 della strada statale Pontina. L'Associazione 21 luglio, impegnata a trovare una soluzione diversa e che tuteli le famiglie residenti, ha reso nota una lettera indirizzata da queste alla sindaca di Roma, Virginia Raggi: una lettera, (...) - Attualità / ROM, , Zingari, Sgomberi, campo nomadi Leggi su feedproxy.google

“Io abito in un museo. Proteggi la città meticcia”. La scritta bianca, in corsivo, appare in sovrimpressione su immagini con i volti di bambini. Sguardi sorridenti, imbarazzati, alcuni concentrati, al ...“Il sit-in degli abitanti dell’area F dell’insediamento di Castel Romano riuniti questa mattina in piazza del Campidoglio per manifestare contro lo sgombero del campo rom non deve fermare le operazion ...