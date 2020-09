"Pronta a testare il vaccino, perché non si ripeta" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Più del coraggio, “che pure ci vuole”, a spingerla alla scelta è stata “la volontà di dare un contributo alla comunità perché quello che è accaduto non si ripeta”, dice Stella Bellini. Quarantatré anni, architetto, durante i mesi dell’emergenza ha prestato servizio come volontaria occasionale nella Croce Rossa e tra un paio di settimana inizierà il corso per diventare volontaria effettiva. Qualche giorno fa ha deciso di candidarsi a volontario per la somministrazione del GRAd-COV2, il vaccino anti Covid19 tutto italiano, ideato, prodotto e brevettato dall’azienda di biotecnologie “ReiThera” e in corso di sperimentazione - per la fase 1 - all’Istituto “Spallanzani” di Roma, al Policlinico “G. B. Rossi” di ... Leggi su huffingtonpost

