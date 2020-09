Previsioni Meteo, nuova forte ondata di maltempo tra domenica 6 e lunedì 7 Settembre [MAPPE] (Di giovedì 3 settembre 2020) Previsioni Meteo – Anche con gli aggiornamenti serali, tutto il quadro modellistico conferma quanto già prospettato nella giornata di ieri, ossia una nuova crisi barica che dovrebbe aprirsi tra il pomeriggio-sera di domenica e con maggiore decisione, poi, soprattutto per lunedì 7 Settembre. Si tratterebbe, come evidenziato nell’immagine in anteprima, di un ennesimo cavo instabile originariamente nord-atlantico, in affondo dapprima sulla Francia, poi con asse tagliente verso il Golfo del Leone, le Baleari, ma coinvolgente con l’ascendente depressionario anche gran parte delle nostre regioni settentrionali. Quindi il maltempo atteso a cavallo tra la coda di questa settimana e l’inizio di quella prossima interesserebbe essenzialmente ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Previsioni Meteo domani venerdì 4 settembre cieli sereni - #Previsioni #Meteo #domani #venerdì - zazoomblog : Previsioni Meteo: venerdì e sabato due giorni di sole e più caldo su gran parte d’Italia ma attenzione al maltempo… - zazoomblog : Previsioni Meteo oggi giovedì 3 settembre allerta - #Previsioni #Meteo #giovedì #settembre - zazoomblog : Previsioni Meteo domani venerdì 4 settembre cieli sereni - #Previsioni #Meteo #domani #venerdì… - unBueMuschiato : Bonette info -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: Giovedì/Venerdì RISCATTO dell'ANTICICLONE, TEMPERATURE gradevolmente ESTIVE. Le PREVISIONI nel DETTAGLIO iLMeteo.it PREVISIONI meteo domani 3 Settembre: Bel tempo in Italia eccetto locali temporali in Sicilia e in Appennino

Anticiclone azzorriano in espansione dall’ oceano atlantico verso l’Europa occidentale con valori di pressione al suolo fino a 102 hPa tra Francia e penisola iberica. Una profonda bassa pressione di n ...

METEO TORINO – ACQUAZZONI rapidi OGGI, migliora gradualmente nelle PROSSIME ORE, ecco le previsioni

Fin dalle prime ore di questa mattina le condizioni meteo sono apparse piuttosto perturbate in alcune aree delle regioni settentrionali, con acquazzoni e temporali sparsi che hanno interessato anche l ...

Anticiclone azzorriano in espansione dall’ oceano atlantico verso l’Europa occidentale con valori di pressione al suolo fino a 102 hPa tra Francia e penisola iberica. Una profonda bassa pressione di n ...Fin dalle prime ore di questa mattina le condizioni meteo sono apparse piuttosto perturbate in alcune aree delle regioni settentrionali, con acquazzoni e temporali sparsi che hanno interessato anche l ...