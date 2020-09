Premio Sele d’oro, 100 litografie d’arte dell’opera di Compagnucci grazie a Printlitoart delle Arti Grafiche Boccia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Sele d’Oro è anche litografia d’autore. grazie a Printlitoart, il prestigioso progetto di Arti Grafiche Boccia per la stampa di opere d’arte Made in Italy, sono 100 le stampe litoGrafiche dell’opera pensata e realizzata dall’Artista Pablo Compagnucci per l’edizione 2020 del Premio. Dopo le opere donate dagli Artisti Ton Pret e Billy the Artist, è il vincitore dell’edizione 2020 di Muri narranti a mettere a disposizione dell’edizione numero XXXVI del Premio la sua arte. D’origine argentina, Pablo Compagnucci lavora e vive a Milano. Il suo lavoro tocca temi molto diversi, come la vita ... Leggi su ildenaro

GazzettaSalerno : Sele d’Oro Mezzogiorno, la litografia di Pablo Compagnucci come premio. - amelepore : #Ripartire Sele d'Oro Mezzogiorno 2020: il programma - materiashub : La squadra di #Materias ospite dello spazio “#Smartcafè 020” nell’ambito del Premio Sele d'Oro ad Oliveto Citra. I… - GazzettaSalerno : Festival Nazionale di Teatro Contemporaneo ed Impegno Civile e Sociale del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. - ottochannel : VIDEO - Torna il Premio Sele D'Oro -

Ultime Notizie dalla rete : Premio Sele Sele d'Oro Mezzogiorno, la litografia di Pablo Compagnucci come premio. Gazzetta di Salerno Il Premio è anche Teatro con il XXII Festival Nazionale “Sele d’Oro”: ecco il programma

Lunedì 31 Agosto, alle ore 21:00, presso il Sagrato del Santuario della Madonna della Consolazione di Oliveto Citra, si apre il Festival Nazionale di Teatro Contemporaneo ed Impegno Civile e Sociale, ...

Lanzetta, Carosone e Vassallo: al Premio Sele d'Oro vince il territorio

Il dibattito sulle grandi questioni, il focus sul quotidiano e la risposta di una comunità ferita al momento dell'emergenza: è la ricetta del Premio Sele d'Oro all'edizione n. 36, in programma da oggi ...

Lunedì 31 Agosto, alle ore 21:00, presso il Sagrato del Santuario della Madonna della Consolazione di Oliveto Citra, si apre il Festival Nazionale di Teatro Contemporaneo ed Impegno Civile e Sociale, ...Il dibattito sulle grandi questioni, il focus sul quotidiano e la risposta di una comunità ferita al momento dell'emergenza: è la ricetta del Premio Sele d'Oro all'edizione n. 36, in programma da oggi ...