Premio Cimitile a Walter Veltroni e Nicola Gratteri. Dal 12 settembre la XXV edizione dell’evento letterario (Di mercoledì 2 settembre 2020) È stata presentata questa mattina, nella sala Caduti di Nassirya del Consiglio Regionale della Campania a Napoli, la venticinquesima edizione del Premio letterario Cimitile, che si terrà a partire dal 12 settembre nel complesso basilicale paleocristiano dell’antico comune del napoletano. Una settimana per celebrare la letteratura, con la premiazione, con il Campanile d’argento, di autori prestigiosi, come Walter Veltroni e il suo “Odiare l’odio” e il magistrato antimafia Nicola Gratteri in concorso con “La rete degli invisibili”, scritto a quattro mani assieme ad Antonio Nicaso. Premio speciale ad Alessandro Siani, per la sua attività di attore, regista e ... Leggi su ildenaro

