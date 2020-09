Porte aperte nei licei di Roma, l'emozione del ritorno e le nuove regole (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un primo settembre che è un po' il 'giorno zero' della scuola italiana, dopo i lunghi mesi di lockdown dovuti alla pandemia. Alunni, prof e dirigenti sanno già che l'anno scolastico 2010-21 sarà una corsa a ostacoli, ma quanti e quanto alti saranno i paletti da superare è ancora incerto. E' tutto nuovo anche per le quattro professoresse del Liceo classico Visconti, pieno centro di Roma, appena trasferite da altri istituti e appena uscite dal primo collegio docenti nella nuova sede. Sotto le mascherine si intuiscono i sorrisi, il piacere di un nuovo inizio e la voglia di tornare tra i ragazzi: le intercettiamo mentre si incontrano nell'elegante caffè Doria, dirimpetto alla scuola che finalmente ha riaperto le Porte. Non per i corsi di recupero però, che inizieranno parallelamente alle ... Leggi su agi

AleBaldassari1 : RT @LiberistiItalia: Per essere presidenti di un comitato non servono sedi, ma 10 iscritti al movimento che decidono di stare insieme e di… - lavocedialba : Pallapugno: tornano gli incontri a porte aperte in Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d'Alba - BiffiLuca : @carminedeblasi Porte aperte alle mascherine - GiovanniSucci : @colas mi permetto candidamente: #fuoriditesto (consiglio interessatissimo). Un assaggio: il numero a porte aperte… - lacittanews : Un primo settembre che è un po' il 'giorno zero' della scuola italiana, dopo i lunghi mesi di lockdown dovuti alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Porte aperte "Porte aperte", prorogato il servizio di trasporto LA NAZIONE Torna ’OrtoMangione’ Porte aperte il sabato

Questo settembre inizia il secondo anno di attività di OrtoMangione, progetto nato dalla cooperativa MondoMangione, attiva sul territorio da 15 anni a sostegno di un’economia solidale e partecipata. A ...

Riapre il museo della Valle dell’Adda Attesa a Villa Gina

Porte nuovamente aperte da domenica per il Muva, il Museo della Valle dell’Adda, al pianterreno della sede del Parco Adda Nord a Villa Gina di Concesa. Riapertura dopo l’estate e in attesa dell’inaugu ...

Questo settembre inizia il secondo anno di attività di OrtoMangione, progetto nato dalla cooperativa MondoMangione, attiva sul territorio da 15 anni a sostegno di un’economia solidale e partecipata. A ...Porte nuovamente aperte da domenica per il Muva, il Museo della Valle dell’Adda, al pianterreno della sede del Parco Adda Nord a Villa Gina di Concesa. Riapertura dopo l’estate e in attesa dell’inaugu ...