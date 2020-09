Porsche Italia - Coronavirus: donati 1,3 milioni di euro a 26 Caritas (Di mercoledì 2 settembre 2020) La divisione Italiana della Porsche ha lanciato lo scorso giugno la campagna Uniti per Ripartire, volta a supportare le fasce sociali della popolazione maggiormente danneggiate dallemergenza Coronavirus. Grazie a questa iniziativa, la Casa di Zuffenhausen è riuscita a donare una cifra pari a 1,3 milioni di euro a 26 Caritas diocesane, che verranno utilizzati, appunto, per fornire supporto ai più bisognosi.I risultati della campagna. Tra i promotori attivi del progetto figurano innanzitutto le 30 concessionarie della Porsche nel nostro Paese, che dall1 giugno al 10 agosto hanno devoluto, per ogni vettura consegnata, una somma stabilita dal cliente alla propria Caritas di competenza. La cifra raggiunta, raddoppiata dalla filiale ... Leggi su quattroruote

nuova_venezia : Porsche Italia e i suoi concessionari, un aiuto nella ripartenza per oltre 30 mila famiglie e 5 mila studenti… - giannantonio51 : @F_Carpano Perché la Germania è tecnologicamente più avanzata dell'Italia e ha bisogno di ingegneri. Basta guardare… - solomotori : Porsche Italia in aiuto di 30mila famiglie e 5mila ragazzi - Affaritaliani : Porsche Italia e la rete vendita donano 1,3 milioni di euro alla Caritas - CorrNazionale : Porsche Carrera Cup Italia 2020, sul circuito di Imola arriva la prima vittoria per il team Q8 Hi Perform con il pi… -