Pomezia, volo d’urgenza a Pratica di Mare: rimpatriata in biocontenimento una missionaria dall’Africa (FOTO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un velivolo da trasporto KC-767A del 14° Stormo di Pratica di Mare a Pomezia (RM) ha concluso nel pomeriggio di lunedì 31 agosto il trasferimento in biocontenimento di una suora di cittadinanza italiana dalla Repubblica Democratica del Congo, Paese nel quale svolgeva attività di missionaria. Il volo urgente da Pratica di Mare Il trasferimento è stato richiesto alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a sua volta interpellato dall’Ambasciata d’Italia in Kinshasa. L’opportunità di effettuare il trasporto in biocontenimento della paziente, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Pomezia, volo d'urgenza a Pratica di Mare: rimpatriata in biocontenimento una missionaria dall'Africa (FOTO)

