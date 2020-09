Pirlo parte in casa con la Samp, per Pioli e Conte derby già alla quarta (Di mercoledì 2 settembre 2020) È stato presentato il nuovo calendario della Serie. La Juve di Pirlo affronterà in casa la Sampdoria nella prima giornata. Queste le partite del primo turno che si giocherà nel week end del 19 e 20 settembre, rinviate le partite di Atalanta e Inter. Benevento-InterFiorentina-TorinoGenoa-CrotoneJuventus-SampdoriaLazio-AtalantaMilan-BolognaParma-NapoliSassuolo-CagliariUdinese-SpeziaVerona-Roma Napoli-Juventus è prevista alla terza giornata. La settima giornata avrà come big match Juventus-Lazio. derby di Milano alla quarta giornata. Le squadre di Pioli e Conte si sfideranno quasi immediatamente nella stracittadina meneghina. Il derby d’Italia tra Inter e ... Leggi su laprimapagina

