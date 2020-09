Pikotaro-Pika to Piko: guarda il video del singolo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il comico giapponese Pikotaro torna alla ribalta con un nuovo singolo dal titolo Pika to Piko duettato insieme a Pikachu. Innescando un ritornello da tormentone e una coreografia tutta da imparare. Il video è visibile dal 31 Agosto, e sta raccohliendo milioni di visualizzazioni. Leggi anche: Ritorna PEM, parole e musica a Monferrato Pikotaro-Pika to Piko: il comico giapponese Dopo aver raggiunto il successo mondiale con l’iconica Pen Pineapple Apple Pen, ascoltata e riprodotta ovunque nel 2016. Pikotaro autore di quell’indimenticabile singolo presenta il suo nuovo lavoro. Questa ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Nel 2016, il comico Pikotaro ha pubblicato un video che è diventato virale con la sua canzone "PPAP". All'inizio di quest'anno, ha pubblicato una canzone per incoraggiare le persone a lavarsi le mani.

