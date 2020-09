Pierre Dukan, il famoso dietologo accusato di truffa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il famoso dietologo francese Pierre Dukan, radiato dall’ordine dei medici nel 2015, è stato accusato di truffa per irregolarità nel commercio online Il famoso dietologo Pierre Dukan, inventore della dieta iperproteica, è stato accusato di truffa dai suoi ex soci. La parabola discendente del medico è iniziata nel 2015 quando, dopo l’allarme di migliaia di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Parigi, il dietologo Pierre Dukan accusato di truffa - Rosario_Carello : Parigi, il dietologo Pierre Dukan accusato di truffa - Maurizio62 : RT @repubblica: Parigi, il dietologo Pierre Dukan accusato di truffa [dalla nostra corrispondente ANAIS GINORI] [aggiornamento delle 19:12]… - MassimoChiaram7 : RT @repubblica: Parigi, il dietologo Pierre Dukan accusato di truffa [dalla nostra corrispondente ANAIS GINORI] [aggiornamento delle 19:12]… - repubblica : Parigi, il dietologo Pierre Dukan accusato di truffa [dalla nostra corrispondente ANAIS GINORI] [aggiornamento dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierre Dukan

la Repubblica

PARIGI - Non finiscono i guai per il famoso dietologo Pierre Dukan. L'inventore della dieta bestseller a base di sole proteine, già radiato dall’ordine dei medici, è ora accusato di truffa dagli ex so ...