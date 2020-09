Piera Aiello, eroina della giustizia, lascia i 5Stelle: “Mi hanno tradito, decide tutto Bonafede” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un decisione irrevocabile. Piera Aiello dà l’addio ai 5Stelle. Che perdono così un altro ‘pezzo’. “Mi dimetto dal Movimento, che non mi rappresenta più, continuando la mia attività di parlamentare”. Così in un lungo post su Facebook la deputata, testimone di giustizia, eletta il 4 marzo 2018 nel collegio di Trapani-Marsala con quasi 80 mila voti. La delusione è forte. “Ho deciso così di rimettere in discussione la mia vita. Tenuta segreta dal lontano 30 luglio 1999. In quanto testimone di giustizia”, spiega la parlamentare. Che lancia un attacco frontale al ministro Bonafede. Piera Aiello lascia i 5Stelle: mi hanno ... Leggi su secoloditalia

