Piazza Alario, torna la protesta: si compatta il fronte anti-cemento (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Un gruppo di cittadini chiede solidarietà a tutti per impedire che il Comune trasformi Piazza Francesco Alario in un parco giochi recintato, con il pavimento sintetico e tanti giochi di plastica, strappandolo alla sua natura di area verde a cui sono stati tolti, negli ultimi anni, alberi ed aiole e che era già stato destinato a parcheggio interrato, se il progetto non fosse stato bloccato in extremis dalla protesta al TAR dei residenti (2017)”. La lettera del Comitato ‘Salviamo Piazza Alario’ è sottoscritta anche dalle associazioni Liberamente Insieme e Salviamo gli Alberi; Italia Nostra Salerno; Figli delle Chiancarelle. La lettera continua: “A tre anni da quella battaglia civica, dopo che il ... Leggi su anteprima24

