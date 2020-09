Philippe Davero è morto. Lo storico dell’arte e volto della tv aveva 70 anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) È mancato all’età di 70 anni lo storico dell’arte e noto volto della televisione, Phillippe Daverio. Era stato anche assessore alla Cultura del comune di Milano Fonte foto: FacebookQuesta notte è venuto mancare all’Istituto dei Tumori di Milano il noto volto della tv, nonché storico dell’arte, divulgatore e docente Philippe Daverio. A dare la triste notizia la regista teatrale e direttrice artistica del Franco Parenti, Andree Ruth Shammah. “Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte“, ha detto Ruth Shammah all’Ansa. “Amico mio… il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante ... Leggi su chenews

Apprezzamenti «bipartisan». Per le capacità professionali e per la sua umanità. «Geniale, per certi aspetti unico. Passione e competenza hanno caratterizzato la sua esistenza, sempre segnata da un'ene ...«Passepartout», il programma di divulgazione artistica di Philippe Daverio, è morto oggi a 70 anni, da tempo ha saputo raccontare il mondo attraverso quel racconto privilegiato che è la storia dell’ar ...