"Philippe Daverio vedeva il mondo dell'arte come un paradiso dell'innocenza": il ricordo di Vittorio Sgarbi a FqMagazine (Di mercoledì 2 settembre 2020) "È stato lo storico dell'arte più significativo degli ultimi 25 anni". Vittorio Sgarbi saluta così, ricordandolo al FqMagazine, Philippe Daverio morto la scorsa notte a 71 anni dopo una lunga malattia. Farfallino sgargiante, occhialetti tondeggianti ed eloquio brioso e penetrante, Daverio era diventato celebre al grande pubblico nella conduzione di Passepartout, la trasmissione dal taglio colloquiale e diretto su tutte le forme d'arte presenti in Italia, andata in onda su Rai3 (in replica poi in evo digitale su Rai5) dal 2001 al 2011. Daverio registrava le sue considerazioni e riflessioni ficcanti come frecce indiane dallo studio delle sue case di Milano e Capalbio poi allargatesi, come set, da diverse dimore

