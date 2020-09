Philippe Daverio, imbarazzo Rai: l’azienda che lo cacciò, ora lo celebra (Di mercoledì 2 settembre 2020) Philippe Daverio imbarazzo su tela. Certi ricordi post mortem, arricchiti magari con ampie pennellate elogiative, rammaricano più di altri perché appaiono tardivi, obbligati. Autoassolutori. Nel caso di Philippe Daverio – scomparso oggi a causa di una malattia – nemmeno l’arte ha attenuato la sensazione di disagio per l’intempestiva celebrazione. Il popolare storico e critico d’arte, docente e saggista verrà infatti commemorato con uno speciale palinsesto dalla Rai, l’azienda che nel 2011 cancellò senza una valida motivazione il suo apprezzato programma «Passepartout». E che, di fatto, lo cacciò. “E’ improvvisamente mancato Passepartout, nel pieno della sua salute. Lo compiangono la redazione ... Leggi su davidemaggio

GassmanGassmann : Philippe Daverio. Con lui si perdono cultura,eleganza e umorismo... rarità. ??rip - LucaBizzarri : Mi dispiace molto per la morte di Philippe Daverio, una delle persone più simpatiche, colte e un grande raccontator… - repubblica : ?? È morto Philippe Daverio, storico dell'arte e divulgatore - NonnoCirillo : È morto Philippe Daverio, storico e critico d’arte - psymonic : Ho appena pubblicato un post sulla faccenda Armine, che per me ha degli occhi stupendi, con riferimenti a Philippe… -