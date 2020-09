Petrolio: prezzo sale a 42,76 dollari al barile (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il prezzo del Petrolio statunitense è salito con il West Texas Intermediate (Wti) con consegna a ottobre che ha guadagnato 15 centesimi, attestandosi a 42,76 dollari al barile Leggi su firenzepost

FirenzePost : Petrolio: prezzo sale a 42,76 dollari al barile - brevemen : RT @SerMottola: Mentre il Mediterraneo continua ad essere la via di fuga per centinaia di persone in cerca di una vita migliore, quello sca… - SerMottola : Mentre il Mediterraneo continua ad essere la via di fuga per centinaia di persone in cerca di una vita migliore, qu… - CattPensieriRbo : RT @cstn84: Qualche grafico sulla crisi economica, legata essenzialmente al crollo del prezzo del petrolio e in prospettiva alle minori ven… - Philo1936 : RT @cstn84: Qualche grafico sulla crisi economica, legata essenzialmente al crollo del prezzo del petrolio e in prospettiva alle minori ven… -