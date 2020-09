“Perché Stefano ha lasciato Belen”. Addio Rodriguez-De Martino, la soffiata bomba di Alfonso Signorini (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non si placano le voci della rottura su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Circolano nuove indiscrezioni sul gossip dell’estate che ha visto protagonisti la showgirl argentina e il ballerino e conduttore di Made in Sud. Tante le ipotesi. De Martino secondo i rumors sarebbe stanco di un menage a quattro, ovvero sulla presunta ingerenza dei suoceri argentini e dei cognati, Jeremias e Cecilia, nella loro vita di coppia. Ma non solo, l’ex protagonista di Amici e oggi conduttore di Made in Sud non gradirebbe nemmeno il fatto che invece sua madre e sua sorella abbiamo meno spazio nella loro vita. Poi la voce sui tradimenti del ballerino, fino a quel rumor clamoroso sul flirt con Alessia Marcuzzi, prontamente smentito dai due. De Martino si era affrettato a smentire il tutto tramite una storia ... Leggi su caffeinamagazine

