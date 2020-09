Perché Stefano De Martino ha lasciato di nuovo Belen Rodriguez (Di mercoledì 2 settembre 2020) Stefano De Martino e Belen Rodriguez non stanno più insieme, ormai non è più una novità. I due hanno riprovato a ricucire il loro rapporto, soprattutto per il bene del figlio Santiago, ma dopo il lockdown la coppia è scoppiata di nuovo. È stato il conduttore di Made in Sud a voler spezzare ancora una … L'articolo Perché Stefano De Martino ha lasciato di nuovo Belen Rodriguez proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

