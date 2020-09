Perché la visita di alcuni politici cechi a Taiwan ha irritato la Cina (Di mercoledì 2 settembre 2020) La visita a Taiwan di una delegazione composta da politici, giornalisti, accademici, giornalisti e imprenditori cechi guidata dal presidente del Senato Miloš Vystrčil, ha fatto infuriare la Cina. Pechino, che considera l’isola “parte inalienabile del territorio cinese” e non certo uno Stato indipendente, ha bollato l’iniziativa come una “provocazione” e ha utilizzato toni particolarmente aggressivi per ventilare possibili ritorsioni contro il paese mitteleuropeo e le aziende ceche che commerciano con la Cina. «Vystrčil pagherà un prezzo pesante per il suo comportamento poco lungimirante e il suo opportunismo politico», ha dichiarato un rappresentante del governo cinese. Per comprendere una reazione così ... Leggi su linkiesta

