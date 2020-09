Per Speranza, le prime dosi del vaccino anti-Covid arriveranno in Italia entro il 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le parole di Roberto Speranza davanti alla Camera dei Deputati – a proposito delle misure urgenti in materia di lotta al coronavirus – sono senz’altro più ottimistiche rispetto a quelle di qualche mese fa. Il ministro della Salute, infatti, ha parlato anche di alcune dosi del vaccino entro 2020. Si tratta del prodotto Astrazeneca, quello prodotto sulla base degli studi dell’università di Oxford, che potrebbe essere disponibile in Italia entro la fine dell’anno solare. LEGGI ANCHE > Perché l’eventuale obbligo del vaccino anti-Covid non sarebbe anticostituzionale vaccino entro ... Leggi su giornalettismo

Roma, 2 settembre 2020 - Coronavirus, mentre il governo pone il voto di fiducia sul decreto che proroga lo stato di emergenza epidemiologica, a fare il punto è il ministro della Salute Roberto Speranz ...

Graduatorie, guai seri

I banchi monoposto arrivano nelle aule, così fanno quelli con le rotelle, la segnaletica orizzontale si prepara a guidare gli studenti in aula senza contatti, i presidi geometri sono pronti a far risp ...

