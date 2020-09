Per presentare dimissioni da novembre è necessario lo SPID (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ormai lo SPID sta entrando nelle nostre vite in ogni campo e dal 15 novembre sarà necessario anche per presentare le proprie dimissioni online nel portale dedicato del Ministero del Lavoro. Dal 15 novembre, infatti, le credenziali di accesso per i servizio online del Ministero del Lavoro saranno inutilizzabili e l’unico modo di collegarsi allo stesso sarà tramite SPID, sistema pubblico di identità digitale. dimissioni solo con lo SPID Attualmente per presentare dimissioni sul portale dedicato del Ministero del Lavoro è possibile utilizzare, oltre allo SPID, anche altri metodi, come ad esempio il PIN INPS dispositivo o le apposite credenziali assegnate ... Leggi su notizieora

Ultime Notizie dalla rete : Per presentare Accesso ai documenti delle Entrate: tre canali per presentare le domande Ipsoa Saipem a ESOF2020 apre base Trieste e presenta novità tecnologiche

(Teleborsa) - Saipem ha aperto le porte della sua base al porto di Trieste in occasione dell'EuroScience Open Forum (ESOF), la conferenza biennale paneuropea dedicata alla ricerca scientifica e all'in ...

Consiglio regionale diviso su attacchi mediatici, a rischio ordine del giorno unitario

L’ultimo ad arrivare è il dossier che la Giunta laziale di Zingaretti ha presentato al ministro Speranza per denunciare la mancata collaborazione della Sardegna dopo l’impennata di contagi da Covid ne ...

