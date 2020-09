Per Burioni il voto nelle scuole è imbarazzante (Di mercoledì 2 settembre 2020) Covid-19, il virologo Roberto Burioni: “Non si dovrebbe votare nelle scuole, è imbarazzante. Individuare luoghi alternativi” “Non si dovrebbe votare nelle scuole e luoghi alternativi dovrebbero essere da tempo identificati in modo da non intralciare ulteriormente una gia’ tribolata attivita’ scolastica”. Lo scrive il virologo Roberto Burioni sul suo sito ‘Medical Facts‘. “Non voglio entrare nella polemica, che… L'articolo Per Burioni il voto nelle scuole è imbarazzante Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

queequeg1901 : @Amos8125 ?? Ok, ma pensa ai vari Rezza, Burioni, Ippolito etc. Carriere distrutte. Per non parlare dell'OMS - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, Burioni: “Rischio Covid per i bimbi. Negli Usa più di 4mila in ospedale e 100 morti” - di_alediste43 : @repubblica Ah ! Burioni sei resuscitato ? Ma non avevi detto che non avresti parlato per un po’ di tempo? Nostalgi… - LiberaTvTicino : Burioni, la criminalità organizzata, i reati sessuali. Un parterre d'eccezione per Endorfine Festival - Nadnad3010 : Ritorno in classe, Burioni: 'Rischio Covid per i bimbi. Negli Usa più di 4mila in ospedale e 100 morti' - Orizzonte… -