Per Bernardeschi 15 giorni di stop, salta (almeno) la prima di campionato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pronti via, ecco il primo infortunio muscolare per Federico Bernardeschi che si è dovuto fermare mentre si stava allenando con la Nazionale. E arriva il responso medico: Bernardeschi dovrà stare fermo almeno quindici giorni. Salterà quindi, almeno, la prima di campionato che è in programma il 19 settembre. Ecco il comunicato della Juventus: “Federico Bernardeschi, a seguito del problema muscolare riferito in Nazionale, è stato sottoposto oggi presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra; tra 15 giorni verrà sottoposto a nuovi controlli”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

