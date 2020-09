Pensione al coniuge superstite, requisiti, calcolo e importi dovuti (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (Pensione di reversibilità) o dell’assicurato (Pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti Leggi su firenzepost

infoitinterno : Pensione a rischio per chi ammazza il coniuge - infoitinterno : Pensione a rischio per chi amazza il coniuge - laregione : Se ammazzi il coniuge, rischi la pensione - dott_Rigamonti : RT @CdT_Online: Pensione a rischio per chi uccide il coniuge - ticinonews : Pensione a rischio per chi amazza il coniuge -

Ultime Notizie dalla rete : Pensione coniuge Pensione di reversibilità 2020: cos’è, familiari beneficiari, importo, scaglioni LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Assegno divorzile: anche se c’è disparità economica resta la prova rigorosa del perché

Con ricorso depositato dinnanzi al Tribunale di Bologna, il marito chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Bologna, con rigetto di qualsivoglia domanda di assegno divorz ...

Las Vegas a Reggio Calabria, avevano ereditato il business del re dei videogiochi: sequestro da 9 milioni

L’arresto di Gioacchino Campolo nel 2009 e i successivi guai giudiziari del “re dei videopoker” avevano provocato a Reggio Calabria quello che i magistrati definiscono un “vuoto commerciale” nel setto ...

Con ricorso depositato dinnanzi al Tribunale di Bologna, il marito chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Bologna, con rigetto di qualsivoglia domanda di assegno divorz ...L’arresto di Gioacchino Campolo nel 2009 e i successivi guai giudiziari del “re dei videopoker” avevano provocato a Reggio Calabria quello che i magistrati definiscono un “vuoto commerciale” nel setto ...