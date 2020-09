Pendragon: il gioco dei creatori di 80 Days e Heaven's Vault che si ispira alle leggende di Re Artù ha una data di uscita (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pendragon, il gioco di strategia narrativo ispirato alle leggende di Re Artù di Inkle Studios, arriverà su PC il 22 settembre.L'ultima fatica di Inkle riporta il giocatore all'anno 673 d.C., con Camelot sull'orlo della distruzione. La compagnia della Tavola Rotonda è ormai distrutta, grazie alle macchinazioni di Mordred e sarà compito del giocatore riunire cavalieri, eroi e contadini, attraversare la Gran Bretagna dei secoli oscuri per raggiungere Re Artù e riconquistare il regno.Pendragon è una sorta di punto di partenza per Inkle, con lo studio che promette un'avventura ricca di storia, piena di "amore, sospetto, vendetta, sacrificio e omicidi".Leggi altro... Leggi su eurogamer

