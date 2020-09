Pedullà: Suarez blocca le trattative tra Napoli e Roma per Milik (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’esperto di mercato Alfredo Pedullà scrive dell’intreccio tra Napoli, Roma e Juve che al momento rischia di lasciare fermo Milik “Il secondo aspetto è la storia di un black-out, ovvero la trattativa impantanatasi per lo scambio Under-Milik tra Roma e Napoli (il conguaglio, le complicazioni, l’eccessiva attesa) che ha tenuto in assoluto stand-by Dzeko, malgrado l’apertura di Edin al trasferimento in bianconero. Senza il sostituto (Milik) da ingaggiare con certezza, la Roma ha giustamente frenato e siamo entrati in un vicolo cieco. Dobbiamo assistere all’ultimissima puntata della storia, ma Suarez ha aperto completamente alla Juve, una scelta precisa malgrado altre offerte. Con ... Leggi su ilnapolista

