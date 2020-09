Pedullà: Questa settimana ci sarà il dentro o fuori per Koulibaly (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato di Sportitalia, ha parlato della situazione di Koulibaly e il Napoli. Una situazione di attesa che, a suo avviso, si chiuderà nei prossimi giorni perché il Napoli non può perdere tempo per capire se il difensore partirà o meno per il City “Questa settimana ci sarà il dentro o fuori per Koulibaly perché il Manchester City presenterà la sua ultima offerta tramite Ramadani. Il Napoli ha Sokratis e Matvienko in lista, Luperto è in uscita e Maksimovic potrebbe restare”. L'articolo Pedullà: Questa settimana ci sarà il dentro o fuori per Koulibaly ilNapolista. Leggi su ilnapolista

