Pecora venduta all’asta per 414mila euro: cos’ha di tanto speciale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una Pecora costosissima, la più costosa mai avuta al mondo, è appena stata venduta all’asta in Scozia. Un montone, in verità, battuto all’asta alla strabiliante cifra di 367.500 sterline, cioè circa 414mila euro. Un’asta record La speciale Pecora, di sei mesi, è stata oggetto di una vera e propria battaglia di offerte in un’asta nella città di Lanark, vicino a Glasgow, in Scozia. L’offerta è iniziata a 10.500 sterline (circa 11.800 euro) ed è salita rapidamente al prezzo di vendita finale di circa 414mila euro. Double Diamond Diamond è stata venduta dall’allevatore Charlie Boden a tre agricoltori che hanno fatto di tutto ... Leggi su quifinanza

gmaitila : La pecora più costosa del mondo è stata venduta in Scozia per quasi mezzo milione di dollari - 0Cicerone : RT @BI_Italia: Per gli esperti si tratta di un animale eccezionale - BI_Italia : Per gli esperti si tratta di un animale eccezionale - TerrinoniL : La pecora più costosa del mondo è stata venduta in Scozia per quasi mezzo milione di dollari - CM_Memorabili : La pecora più costosa del mondo è stata venduta alla cifra record di mezzo milione di dollari -

Ultime Notizie dalla rete : Pecora venduta Pecora venduta all’asta per 414mila euro: cos’ha di tanto speciale QuiFinanza Madrid, code chilometriche per i test sierologici agli insegnanti: è polemica

A Madrid centinaia e centinaia di insegnanti e operatori scolastici in coda per effettuare i test sierologici prima della riapertura della scuola. Le code chilometriche testimoniate da diversi video p ...

Lo studio: il veleno delle api può uccidere le cellule del cancro al seno

La ricerca è stata effettuata dagli scienziati australiani dell’Harry Perkins Institute of Medical Research: il veleno delle api da miele, insieme a farmaci chemioterapici, è in grado di uccidere le c ...

A Madrid centinaia e centinaia di insegnanti e operatori scolastici in coda per effettuare i test sierologici prima della riapertura della scuola. Le code chilometriche testimoniate da diversi video p ...La ricerca è stata effettuata dagli scienziati australiani dell’Harry Perkins Institute of Medical Research: il veleno delle api da miele, insieme a farmaci chemioterapici, è in grado di uccidere le c ...